Пробки на трассе Одесса-Рени 14 октября: дорожная ситуация у границ с Молдовой и Румынией

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 14 октября на трассе Одесса-Рени в направлении пункта пропуска на границе с Молдовой наблюдаются локальные пробки. Задержки также есть в сторону границы с Румынией. Однако стоять придется лишь на отдельных участках дороги.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие пробки. Задержки наблюдаются вблизи Нижнеднестровского парка, села Маяки и на выезде из Одессы. Из-за этого поездка до границы занимает более часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение осуществляется без задержек. Сегодня ориентировочное время поездки до дунайской границы составляет около 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На трассе в Рени движение происходит без пробок, транспорт движется свободно. Ориентировочное время путешествия составляет около 4,5 часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который в основном проходит через территорию соседней страны.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

