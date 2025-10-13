Видео
Главная Одесса Украинцы задолжали за парковку в аэропорту Молдовы — какие суммы

Украинцы задолжали за парковку в аэропорту Молдовы — какие суммы

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 11:22
Украинские авто годами стоят в аэропорту Кишинева
Аэропорт в Кишиневе. Фото иллюстративное: МВД Молдовы

В международном аэропорту Кишинева уже более трех лет припаркованы четыре автомобиля с украинскими номерами. Их оставили владельцы еще в начале войны, и с тех пор никто не вернулся. Сумма за парковку уже превысила стоимость самих машин.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Читайте также:

Брошенные авто

Администрация аэропорта сообщила, что четыре украинских авто стоят на стоянке еще с февраля 2022 года. Владельцы не выходят на связь, а по законодательству Молдовы аэропорт не может самостоятельно эвакуировать транспорт. В начале полномасштабной войны парковка стоила около 300 леев в сутки, но с восьмого дня пребывания цена росла до 480 леев. За месяц накапливалось более 13 тысяч леев, а за три года - сумма достигла примерно 470 тысяч леев. Это больше, чем средняя рыночная стоимость таких автомобилей.

Руководство аэропорта говорит, что не может связаться с владельцами, ведь не имеет доступа к их персональным данным. В то же время в Кишиневе планируют принять внутренние правила, которые ограничат срок бесплатного хранения авто на территории аэропорта.

Аэропорт Кишинева является ближайшим международным аэропортом к Одесской области среди всех соседних стран, поэтому многие украинцы пользовались им для выезда за границу после начала войны.

Напомним, мы сообщали, что Молдова ввела новые правила для пересечения границы на авто. Также Румыния не впустит на территорию своей страны водителей без одного из документов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
