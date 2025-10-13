Відео
Українці заборгували за паркування в аеропорту Молдови — які суми

Дата публікації: 13 жовтня 2025 11:22
Українські авто роками стоять у аеропорту Кишинева
Аеропорт у Кишиневі. Фото ілюстративне: МВС Молдови

У міжнародному аеропорті Кишинева вже понад три роки припарковані чотири автомобілі з українськими номерами. Їх залишили власники ще на початку війни, і з того часу ніхто не повернувся. Сума за паркування вже перевищила вартість самих машин.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Читайте також:

Покинуті авто

Адміністрація аеропорту повідомила, що чотири українські авто стоять на стоянці ще з лютого 2022 року. Власники не виходять на зв’язок, а за законодавством Молдови аеропорт не може самостійно евакуювати транспорт. На початку повномасштабної війни паркування коштувало близько 300 леїв на добу, але з восьмого дня перебування ціна зростала до 480 леїв. За місяць накопичувалось понад 13 тисяч леїв, а за три роки — сума сягнула приблизно 470 тисяч леїв. Це більше, ніж середня ринкова вартість таких автомобілів.

Керівництво аеропорту каже, що не може зв’язатися з власниками, адже не має доступу до їхніх персональних даних. Водночас у Кишиневі планують ухвалити внутрішні правила, які обмежать термін безкоштовного зберігання авто на території аеропорту.

Аеропорт Кишинева є найближчим міжнародним летовищем до Одеської області серед усіх сусідніх країн, тож багато українців користувалися ним для виїзду за кордон після початку війни.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова ввела нові правила для перетину кордону на авто. Також Румунія не впустить на територію своєї країни водіїїв без одного із документів.

Одеса Молдова аеропорти авто Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
