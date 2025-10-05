Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови та Румунії не виїхати — затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови та Румунії не виїхати — затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 17:15
Затори на трасі Одеса–Рені 5 жовтня: черги на кордоні з Молдовою і Румунією
Авто стоять у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні ввечері, 5 жовтня на трасі Одеса–Рені у напрямку кордонів з Молдовою та Румунією утворилися локальні затори. Затримки руху спостерігаються лише на деяких ділянках дороги, тому водіям варто бути готовими до черг.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися незначні черги автомобілів. Затримки фіксуються біля Нижньодністровського парку, перед самим КПП та на виїзді з Одеси. Час проходження маршруту до кордону наразі перевищує годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

 

На трасі М-15 у напрямку Орлівки утворився затор. Після виїзду з КПП "Паланка" водіям доведеться зачекати в черзі. Сьогодні очікуваний час поїздки до дунайського кордону перевищує 3,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені також спостерігаються затори, рух ускладнений на виїзді з Молдови. Загальний час поїздки становитиме трохи більше 4 годин. Окрім того, доступний альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію сусідньої держави.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про рейтинг найкращих автомобільних двигунів у 2025 році. Також ми писали, що Молдова вводить нові правила перетину кордону для авто.

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації