Затори на трасі Одеса–Рені 5 жовтня: черги на кордоні з Молдовою і Румунією

Авто стоять у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні ввечері, 5 жовтня на трасі Одеса–Рені у напрямку кордонів з Молдовою та Румунією утворилися локальні затори. Затримки руху спостерігаються лише на деяких ділянках дороги, тому водіям варто бути готовими до черг.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися незначні черги автомобілів. Затримки фіксуються біля Нижньодністровського парку, перед самим КПП та на виїзді з Одеси. Час проходження маршруту до кордону наразі перевищує годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки утворився затор. Після виїзду з КПП "Паланка" водіям доведеться зачекати в черзі. Сьогодні очікуваний час поїздки до дунайського кордону перевищує 3,5 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені також спостерігаються затори, рух ускладнений на виїзді з Молдови. Загальний час поїздки становитиме трохи більше 4 годин. Окрім того, доступний альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію сусідньої держави.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

