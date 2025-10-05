Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову и Румынию не выехать — пробки на трассе Одесса-Рени

В Молдову и Румынию не выехать — пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 17:15
Пробки на трассе Одесса-Рени 5 октября: очереди на границе с Молдовой и Румынией
Авто стоят в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня вечером, 5 октября на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией образовались локальные пробки. Задержки движения наблюдаются лишь на некоторых участках дороги, поэтому водителям стоит быть готовыми к очередям.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались незначительные очереди автомобилей. Задержки фиксируются возле Нижнеднестровского парка, перед самым КПП и на выезде из Одессы. Время прохождения маршрута до границы сейчас превышает час.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки образовалась пробка. После выезда с КПП "Паланка" водителям придется подождать в очереди. Сегодня ожидаемое время поездки до дунайской границы превышает 3,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути в Рени также наблюдаются пробки, движение затруднено на выезде из Молдовы. Общее время поездки составит чуть более 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседнего государства.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о рейтинге лучших автомобильных двигателей в 2025 году. Также мы писали, что Молдова вводит новые правила пересечения границы для авто.

Одесса граница авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации