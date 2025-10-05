Пробки на трассе Одесса-Рени 5 октября: очереди на границе с Молдовой и Румынией

Авто стоят в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня вечером, 5 октября на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией образовались локальные пробки. Задержки движения наблюдаются лишь на некоторых участках дороги, поэтому водителям стоит быть готовыми к очередям.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались незначительные очереди автомобилей. Задержки фиксируются возле Нижнеднестровского парка, перед самым КПП и на выезде из Одессы. Время прохождения маршрута до границы сейчас превышает час.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки образовалась пробка. После выезда с КПП "Паланка" водителям придется подождать в очереди. Сегодня ожидаемое время поездки до дунайской границы превышает 3,5 часа.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути в Рени также наблюдаются пробки, движение затруднено на выезде из Молдовы. Общее время поездки составит чуть более 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы сообщали о рейтинге лучших автомобильных двигателей в 2025 году. Также мы писали, что Молдова вводит новые правила пересечения границы для авто.