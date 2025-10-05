Пробки на трассе Одесса-Рени 5 октября: очереди на границе с Молдовой и Румынией

В Молдову и Румынию не выехать — пробки на трассе Одесса-Рени
Сегодня вечером, 5 октября на трассе Одесса-Рени в направлении границ с Молдовой и Румынией образовались локальные пробки. Задержки движения наблюдаются лишь на некоторых участках дороги, поэтому водителям стоит быть готовыми к очередям.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались незначительные очереди автомобилей. Задержки фиксируются возле Нижнеднестровского парка, перед самым КПП и на выезде из Одессы. Время прохождения маршрута до границы сейчас превышает час.
Пробки до Орловки
На трассе М-15 в направлении Орловки образовалась пробка. После выезда с КПП "Паланка" водителям придется подождать в очереди. Сегодня ожидаемое время поездки до дунайской границы превышает 3,5 часа.
Пробки на Рени
На пути в Рени также наблюдаются пробки, движение затруднено на выезде из Молдовы. Общее время поездки составит чуть более 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседнего государства.
