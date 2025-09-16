Затори на трасі Одеса–Рені 16 вересня

До Молдови виїзд обмежений — ситуація на трасі Одеса-Рені
На трасі Одеса–Рені у напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою 16 вересня спостерігаються затори. Рух ускладнений тільки на окремих ділянках дороги. Водночас шлях до кордону з Румунією на півдні Одещини лишається вільним і не має проблем із проїздом.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі автомобільна черга. Затори спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку та найбільш значні на виїзді з Одеси. Час у дорозі до кордону перевищує одну годину.
Затори до Орлівки
На трасі М-15 у бік Орлівки заторів не зафіксовано. Сьогоднішня подорож до дунайського кордону займе близько 4 годин, тому рух буде вільним для водіїв.
Затори на Рені
Затори на напрямку до Рені відсутні — рух автомобілів вільний, скупчень поблизу кордону не спостерігається. Поїздка займе понад 4 години. Крім того, доступний альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через сусідню країну.
