Главная Одесса В Молдову выезд ограничен — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову выезд ограничен — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:01
Пробки на трассе Одесса-Рени 16 сентября
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: zahidnuy.kordon

На трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой 16 сентября наблюдаются пробки. Движение затруднено только на отдельных участках дороги. В то же время путь к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободным и не имеет проблем с проездом.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась небольшая автомобильная очередь. Пробки наблюдаются вблизи Нижнеднестровского парка и наиболее значительные на выезде из Одессы. Время в пути до границы превышает один час.

Одеса
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в сторону Орловки пробок не зафиксировано. Сегодняшнее путешествие к дунайской границе займет около 4 часов, поэтому движение будет свободным для водителей.

Одеса
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Пробки на направлении к Рени отсутствуют - движение автомобилей свободное, скоплений вблизи границы не наблюдается. Поездка займет более 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через соседнюю страну.

Одеса
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали о том, стоит ли покупать подержанный автомобиль с вариатором. Также мы сообщали, что Молдова требует водителей новых документов.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
