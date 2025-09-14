Видео
Зеленский оценил удары Украины по России — вечернее обращение
Главная Одесса Новые сюрпризы на границе — что требует Молдова от водителей

Новые сюрпризы на границе — что требует Молдова от водителей

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 18:31
Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинцам, которые планируют ехать в Молдову на авто, следует быть особенно внимательными. Отныне без справки о техническом состоянии машины пограничники разворачивают назад. Нововведения касаются как легковых авто, так и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат исправности авто

Отныне для пересечения границы с Молдовой нужен сертификат технического осмотра автомобиля. Это обязательный документ, подтверждающий, что транспортное средство исправно и безопасно для движения. Если справки нет — даже идеально исправную машину не пропустят.

Сертификат можно получить только после проверки авто на сертифицированной СТО. Там специалисты оценивают тормоза, свет, выхлопы и другие технические показатели. Без официального подтверждения машина считается непригодной для въезда.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, на границе будут проверять и стандартные документы:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт,
  • водительское удостоверение (лучше - международного образца),
  • техпаспорт на авто,
  • "Зеленая карта" - международная страховка,
  • оплаченная виньетка - дорожный сбор Молдовы.

Если вы путешествуете с ребенком — обязательно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. В случае поездки только с одним из родителей или другими родственниками — понадобится нотариально заверенное согласие на выезд.

Также в Молдове действует строгий контроль на ввоз вещей. Запрещено провозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения, мясные и молочные продукты, мед, саженцы без документов. За нарушение — конфискация товара и штраф.

Напомним, чтобы избежать штрафов или конфискации на таможне, важно сверять содержимое багажа со списком разрешенных товаров. Также мы писали, о запуске нового экспериментального проекта для прохождения военно-врачебной комиссии для защитников.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
