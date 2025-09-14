Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей

Новые сюрпризы на границе — что требует Молдова от водителей
Украинцам, которые планируют ехать в Молдову на авто, следует быть особенно внимательными. Отныне без справки о техническом состоянии машины пограничники разворачивают назад. Нововведения касаются как легковых авто, так и грузовиков.
Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат исправности авто
Отныне для пересечения границы с Молдовой нужен сертификат технического осмотра автомобиля. Это обязательный документ, подтверждающий, что транспортное средство исправно и безопасно для движения. Если справки нет — даже идеально исправную машину не пропустят.
Сертификат можно получить только после проверки авто на сертифицированной СТО. Там специалисты оценивают тормоза, свет, выхлопы и другие технические показатели. Без официального подтверждения машина считается непригодной для въезда.
Какие документы нужны на границе с Молдовой
Кроме техосмотра, на границе будут проверять и стандартные документы:
- действующий биометрический или заграничный паспорт,
- водительское удостоверение (лучше - международного образца),
- техпаспорт на авто,
- "Зеленая карта" - международная страховка,
- оплаченная виньетка - дорожный сбор Молдовы.
Если вы путешествуете с ребенком — обязательно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. В случае поездки только с одним из родителей или другими родственниками — понадобится нотариально заверенное согласие на выезд.
Также в Молдове действует строгий контроль на ввоз вещей. Запрещено провозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения, мясные и молочные продукты, мед, саженцы без документов. За нарушение — конфискация товара и штраф.
Напомним, чтобы избежать штрафов или конфискации на таможне, важно сверять содержимое багажа со списком разрешенных товаров. Также мы писали, о запуске нового экспериментального проекта для прохождения военно-врачебной комиссии для защитников.
Читайте Новини.LIVE!