Зеленский ответил на информацию о продвижении РФ на востоке
В Румынию не пустят без этой бумажки — изменения на границе

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 18:31
Румыния изменила правила въезда для украинских водителей
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Румыния ужесточила правила въезда для украинских водителей. Отныне без справки о технической исправности автомобиля пограничники просто не пропускают. Новые требования уже действуют и касаются как легковых, так и грузовых авто.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра авто

Украинские водители, которые планируют ехать в Румынию, должны быть особенно внимательными, ведь без справки о техническом состоянии автомобиля в страну не впустят. Причем это касается не только водителей, которые пересекают границу на короткий срок, но и тех, кто едет транзитом.

Сертификат техосмотра - это официальный документ, подтверждающий, что авто исправно и соответствует всем нормам безопасности. Его можно получить только после проверки на сертифицированной станции. Техники обязательно проверяют тормоза, шины, освещение, выхлопные газы и другие ключевые системы.

Какие документы нужны на границе

Кроме справки о техосмотре, для въезда в Румынию вам нужно иметь:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет);
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Также важно знать об ограничениях: запрещено ввозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, животных без разрешений, пиратские товары и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Чтобы избежать проблем, румынская пограничная служба советует заранее проверить список всех требований на официальном сайте или позвонить на горячую линию на украинском языке: +40219590.

Напомним, в Одесской области обновят семь пунктов пропуска на границе с Молдовой за более 144 миллионов гривен. Также мы писали, сколько средств нужно иметь при себе, чтобы выехать за границу.

