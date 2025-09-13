Відео

Головна Одеса В Румунію не пустять без цього папірця — зміни на кордоні

В Румунію не пустять без цього папірця — зміни на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 18:31
Румунія змінила правила в’їзду для українських водіїв
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Румунія посилила правила в’їзду для українських водіїв. Відтепер без довідки про технічну справність автомобіля прикордонники просто не пропускають. Нові вимоги вже діють і стосуються як легкових, так і вантажних авто.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

Українські водії, які планують їхати до Румунії, мають бути особливо уважними, адже без довідки про технічний стан автомобіля в країну не впустять. Причому це стосується не лише водіїв, які перетинають кордон на короткий термін, а й тих, хто їде транзитом.

Сертифікат техогляду — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне та відповідає всім нормам безпеки. Його можна отримати лише після перевірки на сертифікованій станції. Техніки обов’язково перевіряють гальма, шини, освітлення, вихлопні гази та інші ключові системи.

Які документи потрібні на кордоні

Окрім довідки про техогляд, для в’їзду до Румунії вам потрібно мати:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ (для чоловіків 18–60 років);
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Також важливо знати про обмеження: заборонено ввозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, тварин без дозволів, піратські товари та готівку понад 10 000 євро без декларування.

Щоб уникнути проблем, румунська прикордонна служба радить заздалегідь перевірити список усіх вимог на офіційному сайті або зателефонувати на гарячу лінію українською: +40219590.

Нагадаємо, в Одеській області оновлять сім пунктів пропуску на кордоні з Молдовою за понад 144 мільйони гривень. Також ми писали, скільки коштів потрібно мати при собі, щоб виїхати за кордон.

Одеса Одеська область Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
