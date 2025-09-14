Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Нові сюрпризи на кордоні — що вимагає Молдова від водіїв

Нові сюрпризи на кордоні — що вимагає Молдова від водіїв

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:31
Нові правила в’їзду до Молдови для українських водіїв
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українцям, які планують їхати до Молдови на авто, слід бути особливо уважними. Відтепер без довідки про технічний стан машини прикордонники розвертають назад. Нововведення стосуються як легкових авто, так і вантажівок. 

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Сертифікат справності авто

Відтепер для перетину кордону з Молдовою потрібен сертифікат технічного огляду автомобіля. Це обов’язковий документ, який підтверджує, що транспортний засіб справний та безпечний для руху. Якщо довідки немає — навіть ідеально справну машину не пропустять.

Сертифікат можна отримати лише після перевірки авто на сертифікованій СТО. Там фахівці оцінюють гальма, світло, вихлопи та інші технічні показники. Без офіційного підтвердження машина вважається непридатною для в’їзду.

Які документи потрібні на кордоні з Молдовою

Окрім техогляду, на кордоні перевірятимуть і стандартні документи:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт,
  • посвідчення водія (краще — міжнародного зразка),
  • техпаспорт на авто,
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка,
  • оплачена віньєтка — дорожній збір Молдови.

Якщо ви подорожуєте з дитиною — обов’язково мати її паспорт або свідоцтво про народження. У разі поїздки лише з одним із батьків або іншими родичами — знадобиться нотаріально завірена згода на виїзд.

Також у Молдові діє суворий контроль на ввезення речей. Заборонено провозити зброю, наркотики, рецептурні ліки без призначення, м’ясні та молочні продукти, мед, саджанці без документів. За порушення — конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, щоб уникнути штрафів чи конфіскації на митниці, важливо звіряти вміст багажу зі списком дозволених товарів. Також ми писали, про запуск нового експериментального проєкту для проходження військово-лікарської комісії для захисників.

Одеса Одеська область Новини Одеси документи черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації