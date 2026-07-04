До Одеси йде похолодання: температура моря поки тримається

Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Після дощів і гроз погода в Одесі поступово стабілізується. У неділю, 5 липня, синоптики не прогнозують істотних опадів, а температура морської води поки залишатиметься комфортною — +23...+24 °C. Водночас уже наступного тижня Чорне море почне поступово охолоджуватися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 5 липня

В Одесі буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме +16...+18 °C, удень повітря прогріється до +26...+28 °C. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура морської води залишатиметься на рівні +23...+24 °C, що є комфортною для відпочинку.

Погода в Одеській області та на узбережжі 5 липня

По Одеській області також прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, удень — +24...+29 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

На узбережжі збережеться північно-західний вітер зі швидкістю 9-14 м/с. Хвилювання моря буде легким, а рівень моря залишатиметься безпечним.

Пожежна небезпека

Синоптики попереджають, що 5 липня в центральних та північних районах Одеської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спекотну та суху погоду значно зростає ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах, тому жителів закликають не розпалювати відкритий вогонь.

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Якою буде погода найближчими днями

За прогнозом синоптиків, найближчі п'ять діб погодні умови на Одещині формуватимуться під впливом циклону ZOE та області високого тиску IMMANUEL.

Температура на Одещині у найближчі дні. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Через це температура повітря поступово знизиться до +21...+26 °C, а морська вода охолоне до +19...+21 °C. Уже 7 та 8 липня в регіоні знову очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, місцями буде поривчастим. Хвилювання моря після суботи стане легким, без небезпечних явищ.

Аномальна спека в Одесі

Останніми днями через аномальне тепло в Україні одесити ділилися своїми лайфхаками, як пережити спеку. Хтось обирає кондиціонер і прохолодні приміщення, хтось більше п'є води чи змінює харчування, а дехто просто намагається не виходити з дому в розпал дня.

Раніше Новини.LIVE писали, що висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Окрім цього, варто додати, що на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. Винайняти однокімнатну квартиру зараз коштує 13 тисяч гривень. Вартість оренди двокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири здають у середньому за 25 тисяч гривень на місяць. Так, на оренду квартири у житловому комплексі "Восьма Перлина", що розташований за кілька хвилин від Аркадії, у туристки пішло 26 600 гривень за два тижні.