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До портів Великої Одеси надходять судна — скільки кораблів на завантаженні

8 березня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
До портів Великої Одеси надходять судна — скільки кораблів на завантаженні
Рух суден у портах. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В портах Великої Одеси сьогодні, 8 березня, десятки суден завантажуються і відправляються в різні кінці світу. Переважна більшість обсягу експорту складає агропродукція, також значну частину займає металургійний сектор.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 11 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 5 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є хімічний танкер. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 8.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми писали, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна-член НАТО оголосили про програми відновлення, зокрема, йдеться про відбудову Одеського порту.

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