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До ресторанів та магазинів Одеської області можуть потрапити небезпечні устриці

8 березня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Товар слід зняти з реалізації
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В магазини та ресторани Одеського регіону можуть доставити небезпечні продукти. Їх експортували з Франції.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

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"Отримали листа від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (𝗥𝗔𝗦𝗙𝗙) від 2 березня 2023 року №2023.1260-fup 4 стосовно виявлення норовірусу в устрицях, що експортувалися з Франції (виробник: Les jardins ostréicoles de tatihou, France; пакувальник: Friulpesca SRL, Italy)", — йдеться в повідомленні. 

Операторів ринку закликають у разі виявлення вказаного продукту в обігу повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області:

  • м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6
  • +380487161301

Що таке Норовірус

Норовірус — є однією з найпоширеніших причин шлунково-кишкових інфекцій вірусного походження. Норовірус, який відрізняється високою заразністю і стійкістю, здатний викликати масштабні епідемії. 

Симптоми норовірусної інфекції:

Інкубаційний період захворювання (період часу від контакту з хворим до появи перших симптомів) короткий: від 1 до 3 днів (в середньому — 36 годин).

Основний симптомокомплекс — прояви гастроентериту, причому зазвичай на перше місце, на відміну від ротавірусної інфекції, виходять саме гастричні скарги (блювота).

Отже, основні ознаки:

  • нудота;
  • блювота, в тому числі, багаторазова, нестримна;
  • діарея;
  •  нападоподібний біль в животі;
  • бурчання в животі;
  • наявність слизу в калі;
  • респіраторні симптоми (нежить, закладеність носа, чхання, кашель);
  • болі в м’язах і суглобах, головний біль;
  • підвищення температури тіла (не характерний симптом, захворювання може протікати при нормальній або навіть зниженій температурі).

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що на полиці магазинів Одеського регіону можуть доставити небезпечні продукти. Їх ввезла литовська компанія ВІЧУНАЙ — виробник різних видів продуктів під брендом VICI. Деталі в матеріалі.

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