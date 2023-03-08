В рестораны и магазины Одесской области могут попасть опасные устрицы

Товар следует снять с реализации

В магазины и рестораны могут доставить опасные продукты. Их экспортировали из Франции.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"Получили письмо от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (𝗥𝗔𝗦𝗙𝗙) от 2 марта 2023 года №2023.1260-fup 4 относительно обнаружения норовируса в устрицах, экспортировавшихся из Франции (производитель: Les jardins ; SRL, Italy)", — говорится в сообщении.

Операторов рынка призывают в случае обнаружения указанного продукта в обращении сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области:

г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6

+380487161301

Что такое Норовирус

Норовирус является одной из наиболее распространенных причин желудочно-кишечных инфекций вирусного происхождения. Норовирус, отличающийся высокой заразностью и стойкостью, способен вызвать масштабные эпидемии.

Симптомы норовирусной инфекции:

Инкубационный период заболевания (период времени от контакта с больным до появления первых симптомов) короткий: от 1 до 3 дней (в среднем — 36 часов).

Основной симптомокомплекс — проявления гастроэнтерита, причем обычно во главу угла, в отличие от ротавирусной инфекции, получаются именно гастрические жалобы (рвота).

Итак, основные признаки:

тошнота;

рвота, в том числе, многократная, безудержная;

диарея;

приступообразная боль в животе;

ворчание в животе;

наличие слизи в кале;

респираторные симптомы (насморк, заложенность носа, чихание, кашель);

боли в мышцах и суставах, головные боли;

повышение температуры тела (не характерный симптом, заболевание может протекать при нормальной или даже пониженной температуре).

Напомним, что недавно мы сообщали, что на полки магазинов Одесского региона могут доставить опасные продукты. Их ввезла литовская компания ВИЧУНАЙ — производитель разных видов продуктов под брендом VICI. Детали в материале.