Небезпечні мікси: на полиці одеських магазинів можуть потрапити токсичні морепродукти
На полиці магазинів Одеського регіону можуть доставити небезпечні продукти. Їх ввезла литовська компанія ВІЧУНАЙ — виробник різних видів продуктів під брендом VICI.
Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
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"До Головного управління надійшов лист від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми стосовно виявлення перевищення допустимого рівня кадмію у замороженому міксі морепродуктів (виробник: Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China)", — йдеться у повідомленні.
В Держпродспоживслужбі зазначають, вантаж експортувався з Литовської Республіки (відправник: UAB "Plunges kooperatine prekyba", Lithuania) в Україну.
У разі виявлення вказаного вантажу в обігу просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Що таке кадмій
Кадмій – важкий метал, пари та сполуки якого є токсичними для людини та викликають пошкодження легень, нирок, шлунково-кишкового тракту та кісток.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про потрапляння на прилавки одеських магазинів отруйного тунця виробництва Іспанії. Його вживання викликає харчове захворювання, спричинене гістаміном.
Небезпека отруєння гістаміном
Гістамін — біологічно активна речовина, що регулює різні функції людського організму. Цей компонент передає імпульси в центральну нервову систему і бере участь в процесах регуляції кислотної секреції шлунку, м'язових скорочень матки, тонусу кишківника і судин. Йому належить значна роль у різноманітних видах алергічної відповіді.