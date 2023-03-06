на полиці одеських магазинів можуть потрапити токсичні морепродукти

В складі морепродуктів китайського виробництва виявлено надлишок кадмію

На полиці магазинів Одеського регіону можуть доставити небезпечні продукти. Їх ввезла литовська компанія ВІЧУНАЙ — виробник різних видів продуктів під брендом VICI.

Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"До Головного управління надійшов лист від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми стосовно виявлення перевищення допустимого рівня кадмію у замороженому міксі морепродуктів (виробник: Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China)", — йдеться у повідомленні.

В Держпродспоживслужбі зазначають, вантаж експортувався з Литовської Республіки (відправник: UAB "Plunges kooperatine prekyba", Lithuania) в Україну.

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Що таке кадмій

Кадмій – важкий метал, пари та сполуки якого є токсичними для людини та викликають пошкодження легень, нирок, шлунково-кишкового тракту та кісток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потрапляння на прилавки одеських магазинів отруйного тунця виробництва Іспанії. Його вживання викликає харчове захворювання, спричинене гістаміном.

Небезпека отруєння гістаміном

Гістамін — біологічно активна речовина, що регулює різні функції людського організму. Цей компонент передає імпульси в центральну нервову систему і бере участь в процесах регуляції кислотної секреції шлунку, м'язових скорочень матки, тонусу кишківника і судин. Йому належить значна роль у різноманітних видах алергічної відповіді.