Опасные миксы: на полки одесских магазинов могут попасть токсичные морепродукты
На полки магазинов Одесского региона могут быть доставлены опасные продукты. Их ввезла литовская компания ВИЧУНАЙ — производитель разных видов продуктов под брендом VICI.
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
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"В Главное управление поступило письмо от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах относительно выявления превышения допустимого уровня кадмия в замороженном миксе морепродуктов (производитель: Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China)", — говорится в сообщении.
В Госпродпотребслужбе отмечают, груз экспортировался из Литовской Республики (отправитель: UAB "Plunges kooperatine prekyba", Lithuania) в Украину.
При обнаружении указанного груза в обращении просим информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Что такое кадмий
Кадмий — тяжелый металл, пара и соединения которого токсичны для человека и вызывают повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей.
Напомним, ранее сообщалось о попадании на прилавки одесских магазинов ядовитого тунца производства Испании. Его употребление вызывает пищевое заболевание, вызванное гистамином.
Опасность отравления гистамином
Гистамин — биологически активное вещество, регулирующее различные функции человеческого организма. Этот компонент передает импульсы в ЦНС и участвует в процессах регуляции кислотной секреции желудка, мышечных сокращений матки, тонуса кишечника и сосудов. Ему принадлежит значительная роль в различных видах аллергического ответа.