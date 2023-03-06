на полки одесских магазинов могут попасть токсичные морепродукты

В составе морепродуктов китайского производства обнаружен избыток кадмия

На полки магазинов Одесского региона могут быть доставлены опасные продукты. Их ввезла литовская компания ВИЧУНАЙ — производитель разных видов продуктов под брендом VICI.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"В Главное управление поступило письмо от Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах относительно выявления превышения допустимого уровня кадмия в замороженном миксе морепродуктов (производитель: Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China)", — говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе отмечают, груз экспортировался из Литовской Республики (отправитель: UAB "Plunges kooperatine prekyba", Lithuania) в Украину.

При обнаружении указанного груза в обращении просим информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Что такое кадмий

Кадмий — тяжелый металл, пара и соединения которого токсичны для человека и вызывают повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей.

Напомним, ранее сообщалось о попадании на прилавки одесских магазинов ядовитого тунца производства Испании. Его употребление вызывает пищевое заболевание, вызванное гистамином.

Опасность отравления гистамином

Гистамин — биологически активное вещество, регулирующее различные функции человеческого организма. Этот компонент передает импульсы в ЦНС и участвует в процессах регуляции кислотной секреции желудка, мышечных сокращений матки, тонуса кишечника и сосудов. Ему принадлежит значительная роль в различных видах аллергического ответа.