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На прилавках одеських магазинів може бути небезпечний рис: як вберегтись

24 лютого 2023 12:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На прилавках одеських магазинів може бути небезпечний рис
Товар необхідно терміново вивести з обігу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі може з’явитися у продажу небезпечний рис для ризотто. Його в Україну експортували з Італії. В ньому було виявлено перевищення допустимого рівня кадмію.

Про це повідомили в Головному управлінні держпродспоживслужби в Одеській області.

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"Попереджаємо щодо можливості реалізації цієї продукції на території регіону, а також доводимо до відома місцевих операторів ринку (у разі виявлення вказаного вантажу в обігу) про необхідність вилучити товар та у термін не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6; тел.: +380487161301", — йдеться в повідомленні. 

Чим небезпечний Кадмій 

Кадмій (𝗖𝗱) — важкий метал, пари та сполуки якого є токсичними для людини та викликають пошкодження легень, нирок, шлунково-кишкового тракту та кісток. Підвищена концентрація кадмію в крові вказує на гостре чи хронічне отруєння.

Накопичення в організмі кадмію призводить до:

  • Ураження легеневих тканин, аж до емфіземи.
  • Неможливості засвоєння заліза з подальшою анемією.
  • Функціонального порушення роботи передміхурової залози.
  • Пластичних змін кісткової та хрящової тканин, що супроводжуються сильними болями (кадміоз, або ітай-ітай).

Гостре отруєння кадмієм супроводжується такими симптомами:

  • Головний біль.
  • Слащаво-металевий присмак у роті.
  • Втрата свідомості або сплутаність думок.
  • Сильний біль у грудях, порівнянний із серцевим нападом.
  • Розлади травлення, від нудоти і блювоти до проносу.

У разі отруєння під час вагітності кадмій не проникає в організм дитини — проте вбирається при грудному вигодовуванні.

Позбутися надлишку кадмію при гострому або хронічному отруєнні в домашніх умовах неможливо, що швидше хворому буде надано медичну допомогу, то вищою є ймовірність повного одужання.

Нагадаємо, сімнадцятирічна дівчина отруїлась дикорослими грибами. Вона вживала мариновані бочкові опеньки, придбані на ринку "Привоз". Поради, як уникнути отруєння грибами, читайте в матеріалі.

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