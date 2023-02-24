На прилавках одеських магазинів може бути небезпечний рис: як вберегтись
В Одесі може з’явитися у продажу небезпечний рис для ризотто. Його в Україну експортували з Італії. В ньому було виявлено перевищення допустимого рівня кадмію.
Про це повідомили в Головному управлінні держпродспоживслужби в Одеській області.
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"Попереджаємо щодо можливості реалізації цієї продукції на території регіону, а також доводимо до відома місцевих операторів ринку (у разі виявлення вказаного вантажу в обігу) про необхідність вилучити товар та у термін не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6; тел.: +380487161301", — йдеться в повідомленні.
Чим небезпечний Кадмій
Кадмій (𝗖𝗱) — важкий метал, пари та сполуки якого є токсичними для людини та викликають пошкодження легень, нирок, шлунково-кишкового тракту та кісток. Підвищена концентрація кадмію в крові вказує на гостре чи хронічне отруєння.
Накопичення в організмі кадмію призводить до:
- Ураження легеневих тканин, аж до емфіземи.
- Неможливості засвоєння заліза з подальшою анемією.
- Функціонального порушення роботи передміхурової залози.
- Пластичних змін кісткової та хрящової тканин, що супроводжуються сильними болями (кадміоз, або ітай-ітай).
Гостре отруєння кадмієм супроводжується такими симптомами:
- Головний біль.
- Слащаво-металевий присмак у роті.
- Втрата свідомості або сплутаність думок.
- Сильний біль у грудях, порівнянний із серцевим нападом.
- Розлади травлення, від нудоти і блювоти до проносу.
У разі отруєння під час вагітності кадмій не проникає в організм дитини — проте вбирається при грудному вигодовуванні.
Позбутися надлишку кадмію при гострому або хронічному отруєнні в домашніх умовах неможливо, що швидше хворому буде надано медичну допомогу, то вищою є ймовірність повного одужання.
Нагадаємо, сімнадцятирічна дівчина отруїлась дикорослими грибами. Вона вживала мариновані бочкові опеньки, придбані на ринку "Привоз". Поради, як уникнути отруєння грибами, читайте в матеріалі.