На прилавках одеських магазинів може бути небезпечний рис

Товар необхідно терміново вивести з обігу

В Одесі може з’явитися у продажу небезпечний рис для ризотто. Його в Україну експортували з Італії. В ньому було виявлено перевищення допустимого рівня кадмію.

Про це повідомили в Головному управлінні держпродспоживслужби в Одеській області.

"Попереджаємо щодо можливості реалізації цієї продукції на території регіону, а також доводимо до відома місцевих операторів ринку (у разі виявлення вказаного вантажу в обігу) про необхідність вилучити товар та у термін не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області: м. Одеса, вул. 7-а Пересипська, 6; тел.: +380487161301", — йдеться в повідомленні.

Чим небезпечний Кадмій

Кадмій (𝗖𝗱) — важкий метал, пари та сполуки якого є токсичними для людини та викликають пошкодження легень, нирок, шлунково-кишкового тракту та кісток. Підвищена концентрація кадмію в крові вказує на гостре чи хронічне отруєння.

Накопичення в організмі кадмію призводить до:

Ураження легеневих тканин, аж до емфіземи.

Неможливості засвоєння заліза з подальшою анемією.

Функціонального порушення роботи передміхурової залози.

Пластичних змін кісткової та хрящової тканин, що супроводжуються сильними болями (кадміоз, або ітай-ітай).

Гостре отруєння кадмієм супроводжується такими симптомами:

Головний біль.

Слащаво-металевий присмак у роті.

Втрата свідомості або сплутаність думок.

Сильний біль у грудях, порівнянний із серцевим нападом.

Розлади травлення, від нудоти і блювоти до проносу.

У разі отруєння під час вагітності кадмій не проникає в організм дитини — проте вбирається при грудному вигодовуванні.

Позбутися надлишку кадмію при гострому або хронічному отруєнні в домашніх умовах неможливо, що швидше хворому буде надано медичну допомогу, то вищою є ймовірність повного одужання.

Нагадаємо, сімнадцятирічна дівчина отруїлась дикорослими грибами. Вона вживала мариновані бочкові опеньки, придбані на ринку "Привоз". Поради, як уникнути отруєння грибами, читайте в матеріалі.