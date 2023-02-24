На прилавках одесских магазинов может быть опасный рис

Товар необходимо срочно вывести из оборота

В Одессе может появиться в продаже опасный рис для ризотто. Его в Украину экспортировали из Италии. В нем было обнаружено превышение допустимого уровня кадмия.

Об этом сообщили в Главном управлении госпродпотребслужбы в Одесской области.

"Предупреждаем о возможности реализации этой продукции на территории региона, а также сообщаем местным операторам рынка (в случае обнаружения указанного груза в обращении) о необходимости изъять товар и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области: г. Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6; тел.: +380487161301", — говорится в сообщении.

Чем опасен Кадмий

Кадмий (𝗖𝗱) — тяжелый металл, пара и соединения которого токсичны для человека и вызывают повреждение легких, почек, желудочно-кишечного тракта и костей. Повышенная концентрация кадмия в крови указывает на острое или хроническое отравление.

Накопление в организме кадмия приводит к:

Поражение легочных тканей, вплоть до эмфиземы.

Невозможность усвоения железа с последующей анемией.

Функциональное нарушение работы предстательной железы.

Пластические изменения костной и хрящевой тканей, сопровождающиеся сильными болями (кадмиоз, или итай-итай).

Острое отравление кадмием сопровождается следующими симптомами:

Головная боль.

Сладковато-металлический привкус во рту.

Утрата сознания или спутанность мыслей.

Сильная боль в груди, подобна сердечному приступу.

Расстройства пищеварения, от тошноты и рвоты к поносу.

В случае отравления во время беременности кадмий не проникает в организм ребенка — однако не превышает грудного вскармливания.

Избавиться от избытка кадмия при остром или хроническом отравлении в домашних условиях невозможно, чем быстрее больному будет оказана медицинская помощь, тем выше вероятность полного выздоровления.

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