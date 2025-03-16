В’їзд у Румунію на авто: яка довідка обов'язкова

Пункт пропуску на Одещині. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Українські водії, які планують поїздку до Румунії, мають врахувати нові вимоги до автомобілів. Окрім стандартних документів, тепер обов'язкова довідка про технічне обслуговування.

Що це за документ, як його отримати та які наслідки за його відсутність на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Щоб перетнути кордон на власному транспорті, водій повинен мати:

Паспорт (біометричний або з візою).

Свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт).

Водійське посвідчення міжнародного зразка.

Страховий поліс "Зелена карта".

Довіреність (якщо авто не належить водію).

Довідку про технічне обслуговування автомобіля.

Що таке довідка про техобслуговування

Це документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

Нормальний рівень викидів вихлопних газів.

Відсутність серйозних механічних пошкоджень.

Відповідність стандартам безпеки.

Видається на сертифікованих СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цього документа, йому відмовлять у в’їзді та повернуть в Україну.

Що заборонено ввозити до Румунії

Зброю, вибухівку, наркотики.

Продукти тваринного походження без заводської упаковки.

Готівку понад 10 000 євро без декларування.

Великий обсяг алкоголю та тютюну.

Нагадаємо, ми писали, що водіям, які планують поїздку до Молдови, варто уважно перевірити документи, адже без сертифіката технічного огляду в’їзд до країни заборонений. Також повідомляли, яка країна найшвидше і найдешевше надає громадянство.