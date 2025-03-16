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В Румынию через Одесчину — почему могут развернуть на границе

16 марта 2025 18:32
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Въезд в Румынию на авто: какая справка обязательна
Пункт пропуска в Одесской области. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украинские водители, которые планируют поездку в Румынию, должны учесть новые требования к автомобилям. Кроме стандартных документов, теперь обязательна справка о техническом обслуживании.

Что это за документ, как его получить и какие последствия за его отсутствие на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Какие документы нужны для поездки в Румынию на авто

Чтобы пересечь границу на собственном транспорте, водитель должен иметь:

  • Паспорт (биометрический или с визой).
  • Свидетельство о регистрации авто (техпаспорт).
  • Водительское удостоверение международного образца.
  • Страховой полис "Зеленая карта".
  • Доверенность (если авто не принадлежит водителю).
  • Справку о техническом обслуживании автомобиля.

Что такое справка о техобслуживании

Это документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

  • Нормальный уровень выбросов выхлопных газов.
  • Отсутствие серьезных механических повреждений.
  • Соответствие стандартам безопасности.

Выдается на сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.

Что запрещено ввозить в Румынию

  • Оружие, взрывчатку, наркотики.
  • Продукты животного происхождения без заводской упаковки.
  • Наличные более 10 000 евро без декларирования.
  • Большой объем алкоголя и табака.

Напомним, мы писали, что водителям, которые планируют поездку в Молдову, стоит внимательно проверить документы, ведь без сертификата технического осмотра въезд в страну запрещен. Также сообщали, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.

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