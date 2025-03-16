Въезд в Румынию на авто: какая справка обязательна

Пункт пропуска в Одесской области. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Украинские водители, которые планируют поездку в Румынию, должны учесть новые требования к автомобилям. Кроме стандартных документов, теперь обязательна справка о техническом обслуживании.

Что это за документ, как его получить и какие последствия за его отсутствие на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Чтобы пересечь границу на собственном транспорте, водитель должен иметь:

Паспорт (биометрический или с визой).

Свидетельство о регистрации авто (техпаспорт).

Водительское удостоверение международного образца.

Страховой полис "Зеленая карта".

Доверенность (если авто не принадлежит водителю).

Справку о техническом обслуживании автомобиля.

Что такое справка о техобслуживании

Это документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

Нормальный уровень выбросов выхлопных газов.

Отсутствие серьезных механических повреждений.

Соответствие стандартам безопасности.

Выдается на сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.

Что запрещено ввозить в Румынию

Оружие, взрывчатку, наркотики.

Продукты животного происхождения без заводской упаковки.

Наличные более 10 000 евро без декларирования.

Большой объем алкоголя и табака.

Напомним, мы писали, что водителям, которые планируют поездку в Молдову, стоит внимательно проверить документы, ведь без сертификата технического осмотра въезд в страну запрещен. Также сообщали, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.