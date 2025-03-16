Въезд в Румынию на авто: какая справка обязательна

В Румынию через Одесчину — почему могут развернуть на границе
Украинские водители, которые планируют поездку в Румынию, должны учесть новые требования к автомобилям. Кроме стандартных документов, теперь обязательна справка о техническом обслуживании.
Что это за документ, как его получить и какие последствия за его отсутствие на границе — рассказывают Новини.LIVE.
Какие документы нужны для поездки в Румынию на авто
Чтобы пересечь границу на собственном транспорте, водитель должен иметь:
- Паспорт (биометрический или с визой).
- Свидетельство о регистрации авто (техпаспорт).
- Водительское удостоверение международного образца.
- Страховой полис "Зеленая карта".
- Доверенность (если авто не принадлежит водителю).
- Справку о техническом обслуживании автомобиля.
Что такое справка о техобслуживании
Это документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:
- Нормальный уровень выбросов выхлопных газов.
- Отсутствие серьезных механических повреждений.
- Соответствие стандартам безопасности.
Выдается на сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.
Что запрещено ввозить в Румынию
- Оружие, взрывчатку, наркотики.
- Продукты животного происхождения без заводской упаковки.
- Наличные более 10 000 евро без декларирования.
- Большой объем алкоголя и табака.
Напомним, мы писали, что водителям, которые планируют поездку в Молдову, стоит внимательно проверить документы, ведь без сертификата технического осмотра въезд в страну запрещен. Также сообщали, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.
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