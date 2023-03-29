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До Великодня Укрзалізниця запустить додаткові поїзди з Одеси

29 березня 2023 11:50
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Анна Мурадова
Редактор
Квитки вже в продажу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На свята до рідних можна буде дістатись додатковими потягами від Укрзалізниці. Нові потяги почнуть курсувати вже з цих вихідних й будуть на маршрутах до 17 квітня. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці

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Додаткові потяги

  • Поїзд №115/116 з Києва до Одеси та зворотно вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.
  • Поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Вартість квитків

З Одеси до столиці подорож обійдеться в 694 гривні, якщо це вагон купа, а якщо місця люкс, то вартість квитка становить 2 381 гривня. Станом на зараз є вільних 490 місць на перший додатковий потяг з Одеси. 

Що стосується квитків до Львова, то вартість купе - 681 гривня, а місця люкс 2 330 гривень. На потяг, що відправляється вже цієї суботи вільних понад 300 місць. 

Нагадаємо, на залізничному вокзалі Одеси з 25 березня по 1 квітня працюватиме фотовиставка. Протягом тижня на залізничному вокзалі можна побачити портрети військовослужбовців Національної гвардії України, які віддають своє життя заради захисту нашої свободи. 

Також ми писали, що Укрзалізниця розпочинає програму "Залізна українізація", щоб позбутися російського минулого. Перший етап — перейменування Південно-Західної залізниці. Українці зможуть зробити вибір у додатку "Дія".

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