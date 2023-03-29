К Пасхе Укрзализныця запустит дополнительные поезда из Одессы

Билеты уже в продаже

На праздники родным можно будет добраться дополнительными поездами от Укрзализныци. Новые поезда начнут курсировать уже с этих выходных и будут на маршрутах до 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Дополнительные поезда

Поезд №115/116 из Киева в Одессу и обратно отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23.

Поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

Стоимость билетов

Из Одессы в столицу поездка обойдется в 694 гривны, если это вагон куча, а если места люкс, то стоимость билета составляет 2 381 гривна. На сегодня есть свободных 490 мест на первый дополнительный поезд с Одессы.

Что касается билетов во Львов, то стоимость купе — 681 гривна, а места люкс 2 330 гривен. На поезд, отправляемый уже в эту субботу свободных более 300 мест.

Напомним, на железнодорожном вокзале Одессы с 25 марта по 1 апреля будет работать фотовыставка. В течение недели на железнодорожном вокзале можно увидеть портреты военнослужащих Национальной гвардии Украины, отдающих свою жизнь ради защиты нашей свободы.

Также мы писали, что Укрзализныця начинает программу "Железная украинизация", чтобы избавиться от российского прошлого. Первый этап — переименование Юго-Западной железной дороги. Украинцы смогут сделать выбор в приложении "Дія".