Одесити будуть без тепла цілу добу, адреси

Чоловік включає обігрівач. Фото: freepik

Завтра мешканцям десятків будинків в Одесі відключать опалення. Причина — проведення ремонтних робіт. Тепла у домівках не буде добу.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси".

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Адреси відключень

Теплопостачання буде припинено о 06:00 ранку 17 грудня до о 06:00 ранку 18 грудня за такими адресами:

вул. Середньофонтанська, 47/51, 26/28, 26, 28, 43, 45, 53/55, 30, 30а, 32а, 12а, 63, 57, 34, 34/1, 36в, 34а, 40, 32, 32б, 30;

провулок Середньофонтанський, 16/28, 17/13, 4;

вул. Канатная, 132;

проспект Лесі Українки, 12, 16 (корпус 1-4), 14;

вул. Донорська (Слєпньова провулок), 4, 6;

провулок Садовий, 6а;

вул. Транспортна, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 7ж, 8, 9, 10, 11, 8а, 12;

вул. Артилерійська, 3а, 1/1, 1а;

вул. Фонтанська дорога, 2, 4а;

провулок Бісквітний, 2.

Опалення на Одещині

Нагадаємо, у курортній Затоці у будинках досі не увімкнули опалення. Мешканці селища влаштували акцію протесту під будівлею Одеської ОВА.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які системи опалення будинку існують, чим вони відрізняються та скільки буде коштувати їх встановлення.