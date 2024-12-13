Мешканці Затоки протестують проти холоду у будинках

Під Одеською ОВА мітингують мешканці Затоки. Фото: 048

Невелика група мешканців Затоки провела пікет під будівлею Одеської ОВА. Люди обурені, що опалювальний сезон у селищі досі не почали, а місцева влада не реагує на їхні звернення.

Про це повідомили у громадській організації "Нова хвиля Затоки".

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Чого вимагають

Люди прийшли під будівлю ОВА з плакатами "Припиніть геноцид Затоки" та "Вимагаємо в квартирах опалення". За словами учасників акції, температура в їхніх будинках зараз не перевищує 10 °C. Йдеться про багатоповерхівки, в яких мешкають сім'ї з дітьми та люди похилого віку. Звернення до місцевого самоврядування результату не дали, тому мешканці вирішили провести акцію в Одесі.

Що говорить влада

З учасниками акції зустрівся в. о. директора обласного департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Володимир Карпич. Він зазначив, що місцева влада може звернутися за допомогою до держави.

Нагадаємо, в Україні діють програми підтримки людям, які не мають змоги обігріти свою оселю газом або за допомогою електроприладів.

Раніше ми повідомляли, що мешканці Рені протестують проти нових тарифів на воду. Вони вважають, що ціни завищені, а послуга поганої якості.