Жители Затоки протестуют против холода в домах

Под Одесской ОВА митингуют жители Затоки. Фото: 048

Небольшая группа жителей Затоки провела пикет под зданием Одесского ОВА. Люди возмущены, что отопительный сезон в поселке до сих пор не начали, а местные власти не реагируют на их обращение.

Об этом сообщили в общественной организации "Новая волна Затоки".

Читайте также:

Чего требуют

Люди пришли под здание ОВА с плакатами "Остановите геноцид Затоки" и "Требуем в квартирах отопления". По словам участников акции, температура в их домах сейчас не превышает 10 °C. Речь идет о многоэтажках, в которых живут семьи с детьми и пожилые люди. Обращение к местному самоуправлению результат не дали, поэтому жители решили провести акцию в Одессе.

Что говорит власть

С участниками акции встретился и. о. директор областного департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Владимир Карпич. Он отметил, что местные власти могут обратиться за помощью к государству.

Напомним, в Украине действуют программы поддержки людям, которые не имеют возможности обогреть свой дом газом или с помощью электроприборов.

Ранее мы сообщали, что жители Рени протестуют против новых тарифов на воду. Они полагают, что цены завышены, а услуга плохого качества.