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Сутки без тепла — кому из одесситов подготовиться

16 декабря 2024 15:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситы будут без тепла целые сутки, адреса
Мужчина включает обогреватель. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Завтра жителям десятков домов в Одессе отключат отопление. Причина — проведение ремонтных работ. Тепла в домах не будет сутки.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы".

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Теплоснабжение будет прекращено в 06:00 утра 17 декабря до 06:00 утра 18 декабря по следующим адресам:

  • ул. Среднефонтанская, 47/51, 26/28, 26, 28, 43, 45, 53/55, 30, 30а, 32а, 12а, 63, 57, 34, 34/1, 36в, 34а, 40, 32 30;
  • переулок Среднефонтанский, 16/28, 17/13, 4;
  • ул. Канатная, 132;
  • проспект Леси Украинки, 12, 16 (корпус 1-4), 14;
  • ул. Донорская (Слепневый переулок), 4, 6;
  • переулок Садовый, 6а;
  • ул. Транспортная, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 7ж, 8, 9, 10, 11, 8а, 12;
  • ул. Артиллерийская, 3а, 1/1, 1а;
  • ул. Фонтанская дорога, 2, 4а;
  • переулок Бисквитный, 2

Отопление в Одесской области

Напомним, в курортном Заливе в домах до сих пор не включили отопление. Жители поселка устроили акцию протеста под зданием Одесского ОВА.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие системы отопления дома существуют, чем они отличаются и сколько будет стоить их установка.

коммунальные услуги Одесса теплосеть Новости Одессы отопление

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