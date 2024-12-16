Одесситы будут без тепла целые сутки, адреса

Мужчина включает обогреватель. Фото: freepik

Завтра жителям десятков домов в Одессе отключат отопление. Причина — проведение ремонтных работ. Тепла в домах не будет сутки.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы".

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Адреса отключений

Теплоснабжение будет прекращено в 06:00 утра 17 декабря до 06:00 утра 18 декабря по следующим адресам:

ул. Среднефонтанская, 47/51, 26/28, 26, 28, 43, 45, 53/55, 30, 30а, 32а, 12а, 63, 57, 34, 34/1, 36в, 34а, 40, 32 30;

переулок Среднефонтанский, 16/28, 17/13, 4;

ул. Канатная, 132;

проспект Леси Украинки, 12, 16 (корпус 1-4), 14;

ул. Донорская (Слепневый переулок), 4, 6;

переулок Садовый, 6а;

ул. Транспортная, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 7ж, 8, 9, 10, 11, 8а, 12;

ул. Артиллерийская, 3а, 1/1, 1а;

ул. Фонтанская дорога, 2, 4а;

переулок Бисквитный, 2

Отопление в Одесской области

Напомним, в курортном Заливе в домах до сих пор не включили отопление. Жители поселка устроили акцию протеста под зданием Одесского ОВА.

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