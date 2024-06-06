Відключення води на Одещині на 7 червня

В Одеській області завтра не буде води протягом доби. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 червня, у деяких населених пунктах Одеської області не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути наприкінці доби — о 23:50. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

С. Крижанівка — усі будинки;

с. Ліски — усі будинки;

с. Фонтанка — усі будинки;

ТРЦ "Рів’єра",

с. Вапнярка — усі будинки;

с. Нова Дофінівка — усі будинки;

смт. Чорноморське — усі будинки.

Води не буде з 00:00 до 23:50.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.