Відключення води на Одещині на 7 червня

Добу без води — кому з мешканців Одещини готуватися до відключень
Завтра, 7 червня, у деяких населених пунктах Одеської області не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути наприкінці доби — о 23:50. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- С. Крижанівка — усі будинки;
- с. Ліски — усі будинки;
- с. Фонтанка — усі будинки;
- ТРЦ "Рів’єра",
- с. Вапнярка — усі будинки;
- с. Нова Дофінівка — усі будинки;
- смт. Чорноморське — усі будинки.
Води не буде з 00:00 до 23:50.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.
Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.
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