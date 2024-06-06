Отключение воды в Одесской области на 7 июня

В Одесской области завтра не будет воды в течение суток. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 июня, в некоторых населенных пунктах Одесской области не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение дома потребителей планируют вернуть в конце суток — в 23:50. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где не будет воды

С. Крыжановка — все дома;

с. Лески — все дома;

с. Фонтанка — все дома;

ТРЦ "Ривьера",

с. Известнярка — все дома;

с. Новая Дофиновка — все дома;

пгт. Черноморское — все дома.

Воды не будет с 00:00 до 23:50.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с сегодняшнего дня и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.