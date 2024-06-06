Отключение воды в Одесской области на 7 июня

Сутки без воды — кому из жителей Одесской области готовиться к отключениям
Завтра, 7 июня, в некоторых населенных пунктах Одесской области не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение дома потребителей планируют вернуть в конце суток — в 23:50. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где не будет воды
- С. Крыжановка — все дома;
- с. Лески — все дома;
- с. Фонтанка — все дома;
- ТРЦ "Ривьера",
- с. Известнярка — все дома;
- с. Новая Дофиновка — все дома;
- пгт. Черноморское — все дома.
Воды не будет с 00:00 до 23:50.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с сегодняшнего дня и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.
Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.
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