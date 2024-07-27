Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Додаткові години без світла — деякі одесити сьогодні будуть без електроенергії до вечора arrow

Додаткові години без світла — деякі одесити сьогодні будуть без електроенергії до вечора

27 липня 2024 10:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 27 липня: адреси
Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 27 липня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики ще й через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це у суботу вранці, 27 липня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла сьогодні

Південний РЕМ: 

  • вул. Гумільова, 3-14,
  • вул. Х.Федорова, 14-16,
  • пров. Павлова, 1-7. 

Роботи до 17.00

  • вул. Д.Ковалевського, 14-89,
  • вул. Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
  • вул. Гумільова, 1-4,14,
  • вул. Х.Федорова, 1-35,
  • пров. 1й Колгоспний, 2,2а,
  • пров. Маячний, 1/1.

Роботи до 20.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, на Одещині графіки відключень діють погодинні відключення електроенергії з 17:00 до 23:00. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

Одеса електроенергія Одеська область Укренерго Одеська ОДА Новини Одеси відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом