Відключення світла в Одесі сьогодні, 27 липня: адреси

Додаткові години без світла — деякі одесити сьогодні будуть без електроенергії до вечора
Сьогодні, 27 липня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики ще й через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 20:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це у суботу вранці, 27 липня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла сьогодні
Південний РЕМ:
- вул. Гумільова, 3-14,
- вул. Х.Федорова, 14-16,
- пров. Павлова, 1-7.
Роботи до 17.00
- вул. Д.Ковалевського, 14-89,
- вул. Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
- вул. Гумільова, 1-4,14,
- вул. Х.Федорова, 1-35,
- пров. 1й Колгоспний, 2,2а,
- пров. Маячний, 1/1.
Роботи до 20.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, на Одещині графіки відключень діють погодинні відключення електроенергії з 17:00 до 23:00. Детальніше про розподіл на групи можна прочитати за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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