Отключение света в Одессе сегодня, 27 июля: адреса

Энергетик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 27 июля, кроме стабилизационных отключений часть одесситов осталась без электричества еще и из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 20:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в субботу утром, 27 июля, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света сегодня

Южный РЭС:

ул. Гумилева, 3-14,

ул. Х.Федорова, 14-16,

пер. Павлова, 1-7.

Работы до 17.00

ул. Д.Ковалевского, 14-89,

ул. Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28,

ул. Гумилева, 1-4,14,

ул. Х.Федорова, 1-35,

пер. 1й Колхозный, 2,2а,

пер. Маячный, 1/1.

Работы до 20.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сегодня, 27 июля, в Одесской области графики отключений действуют почасовые отключения электроэнергии с 17:00 до 23:00. Подробнее о разделе на группы можно прочитать по ссылке.



Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. В настоящее время действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.