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Додаткові години без світла — хто з одеситів сьогодні буде без електроенергії весь день

14 липня 2024 09:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У деяких одеситів світла буде сьогодні ще менше
Світло від ліхтаря. Фото: Pixel
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 14 липня, окрім стабілізаційних відключень, частина одеситів залишилася без електрики ще й через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла сьогодні

Північний РЕМ: 

  • вул. Агрономічна, 118 б 
  • вул. Миколи Міхновського, 1-12 б, 47 г
  • пров. Оранжерейний, 11-20 а
  • вул. Хуторська, 81 з — 95 г. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зростання тарифів: що відомо

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 14 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням. 

Ми також писали, що з липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.

Додамо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти й ціни на електроенергію до семи гривень.

тарифи комунальні послуги Одеса ремонт електроенергія ДТЕК світло

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