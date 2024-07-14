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Дополнительные часы без света — кто из одесситов сегодня будет без электроэнергии весь день

14 июля 2024 09:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
У некоторых одесситов света будет сегодня еще меньше
Свет от фонаря. Фото: Pixel
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 14 июля, кроме стабилизационных отключений часть одесситов осталась без электричества еще и из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 18:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света сегодня

Северный РЭС:

  • ул. Агрономическая, 118 б
  • ул. Николая Михновского, 1-12 б, 47 г
  • пер. Оранжерейный, 11-20 а
  • ул. Хуторская, 81 с — 95 г.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Рост тарифов: что известно

Напомним, что в Одесской области действуют также и почасовые отключения сегодня, 14 июля, на протяжении всех суток. Более подробно с распределением на группы и графиками можно ознакомиться по ссылке.

Мы также писали, что с июля украинцы увидят обновленные суммы в платежках за электроэнергию. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные коммунальные услуги, стоимость света вырастет.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE сказал, что Верховная Рада Украины рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять и цены на электроэнергию до семи гривен.

тарифы коммунальные услуги Одесса ремонт электроэнергия ДТЭК свет

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