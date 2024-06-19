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Додаткові потяги до Одеси — як курсуватимуть

19 червня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
До Одеси запустили додаткові потяги з Києва та Львова: розклад
Залізничний вокзал Одеси. Фото: wikipedia
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

З настанням туристичного сезону Укрзалізниця ввела зміни у графіку руху поїздів. Так, цими вихідними, 22 та 23 червня, додатково буде курсувати потяг зі столиці до Одеси та у зворотньому напрямку.

Про це  повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Розклад поїздів

Київ — Одеса

  • Поїзд  №115 курсуватиме  22 та 23 червня. 
  • Відправлення з Києва о 08:26 та прибуття до Одеси о 18:22. 
  • З Одеси поїзд вирушатиме о 10:14 та прибуватиме до Києва о 19:48. 

Львів Одеса 

  • Поїзд №168/167 запускають  30 червня. 
  • Відправлення зі Львова о 07:23 та прибуття до Одеси о 18:19. 
  • З Одеси поїзд вирушатиме в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

"Квитки на поїзди будуть доступні традиційно в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", — йдеться у повідомленні.

Більше про Укрзалізницю

Нагадаємо, що українська залізниця у тестовому режимі запускала швидкісний потяг Інтерсіті+ до Одеси. Зі столиці України до міста він доїжджає всього за 7,5 години. 

Також ми писали, що у застосунку Укрзалізниці з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.

Додамо, що Укрзалізниця скасувала електропоїзд №777/778 "Інтерсіті+", який курсував між Києвом та Львовом. Там пояснюють, що поїзд був тимчасовим, а його експлуатація була лише у березні.

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поїзди
Одеська область
Укрзалізниця
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