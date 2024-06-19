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Дополнительные поезда в Одессу — как будут курсировать

19 июня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессу запустили дополнительные поезда из Киева и Львова: расписание
Железнодорожный вокзал Одессы. Фото: wikipedia
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С наступлением туристического сезона Укрзализныця ввела изменения в график движения поездов. Так, в эти выходные, 22 и 23 июня, дополнительно будет курсировать поезд из столицы в Одессу и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Расписание поездов

Киев — Одесса

  • Поезд №115 будет курсировать 22 и 23 июня.
  • Отправление из Киева в 08:26 и прибытие в Одессу в 18:22.
  • Из Одессы поезд будет отправляться в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Львов — Одесса

  • Поезд №168/167 запускается 30 июня.
  • Отправление из Львова в 07:23 и прибытие в Одессу в 18:19.
  • Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

"Билеты на поезда будут доступны традиционно в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", — говорится в сообщении.

Больше об Укрзализныце

Напомним, что украинская железная дорога в тестовом режиме запускала скоростной поезд Интерсити+ в Одессу. Из столицы Украины в город он доезжает всего за 7,5 часа.

Также мы писали, что в приложении Укрзализныця появилась новая функция. Теперь всем пользователям доступен мониторинг билетов с возможностью автовыкупа.

Добавим, что Укрзализныця отменила электропоезд №777/778 "Интерсити+", курсировавший между Киевом и Львовом. Там объясняют, что поезд был временным, а его эксплуатация была только в марте.

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