В Одессу запустили дополнительные поезда из Киева и Львова: расписание

Дополнительные поезда в Одессу — как будут курсировать
С наступлением туристического сезона Укрзализныця ввела изменения в график движения поездов. Так, в эти выходные, 22 и 23 июня, дополнительно будет курсировать поезд из столицы в Одессу и обратно.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Расписание поездов
Киев — Одесса
- Поезд №115 будет курсировать 22 и 23 июня.
- Отправление из Киева в 08:26 и прибытие в Одессу в 18:22.
- Из Одессы поезд будет отправляться в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.
Львов — Одесса
- Поезд №168/167 запускается 30 июня.
- Отправление из Львова в 07:23 и прибытие в Одессу в 18:19.
- Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.
"Билеты на поезда будут доступны традиционно в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", — говорится в сообщении.
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Напомним, что украинская железная дорога в тестовом режиме запускала скоростной поезд Интерсити+ в Одессу. Из столицы Украины в город он доезжает всего за 7,5 часа.
Также мы писали, что в приложении Укрзализныця появилась новая функция. Теперь всем пользователям доступен мониторинг билетов с возможностью автовыкупа.
Добавим, что Укрзализныця отменила электропоезд №777/778 "Интерсити+", курсировавший между Киевом и Львовом. Там объясняют, что поезд был временным, а его эксплуатация была только в марте.
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