Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину

Наречений може потрапити до в’язниці на сім років

Оператор пункту спостереження "Безпечне місто" повідомив до поліції що в Білгород-Дністровському невідомий стріляє в повітря з автомобіля. В дію була негайно введена спеціальна поліцейська операція "Перехват".

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці розшукали правопорушника в одному з місцевих закладів для відпочинку. Як з’ясувалося, стрілянина відбулася під час святкування весілля.

"20-річний наречений шість разів вистрілив у повітря, висунувши руку з люка автомобіля, яким керував його друг. В результаті події, на щастя, ніхто не постраждав", — йдеться в повідомленні.

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Слідчі внесли відомості до ЄРДР за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, що передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За результатами експертиз буде вирішене питання щодо повідомлення молодикові про підозру.

Скоєне для молодого чоловіка може обернутися позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, нещодавно між мешканцями села Гіржове, що на Одещині, сталась суперечка через те, що корови паслись на сусідській території. Зловмисник був напідпитку й погрожував сокирою власнику худоби. Заспокоїти дебошира приїхали поліціянти, втім він "подумав, що це колектори", й почав стріляти в авто правоохоронців.