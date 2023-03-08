Добавил "перчинки" к собственной свадьбе: в Одесской области мужчина устроил стрельбу
Оператор пункта наблюдения "Безопасный город" сообщил в полицию, что в Белгород-Днестровском неизвестный стреляет в воздух из автомобиля. В действие была немедленно введена специальная полицейская операция "Перехват".
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
-
В Скадовске оккупанты воруют авто местных жителей
-
Турция оценила убытки от землетрясений в 80 млрд долларов
-
В Беларусь прибывают новые эшелоны с техникой и личным составом рф
-
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отказался приехать в Украину
-
В рестораны и магазины Одесской области могут попасть опасные устрицы
-
Кто стоит за взрывами на “Северных потоках” до сих пор неизвестно, — НАТО
-
Спасает не только аптечка: что обязательно должно быть в "тревожном чемоданчике" водителя
-
Фонарики, работающие от соленой воды, теплые вещи и еда: гуманитарная помощь от японцев
-
ООН предлагает свои услуги в качестве посредника для демилитаризации Запорожской АЭС
-
Брат погибшего военного "Да Винчи" рассказал, где и когда состоится прощание
Правоохранители разыскали правонарушителя в одном из местных заведений для отдыха. Как выяснилось, стрельба произошла во время празднования свадьбы.
"20-летний жених шесть раз выстрелил в воздух, высунув руку из люка автомобиля, которым управлял его друг. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет любителя "острых" ощущений
Следователи внесли сведения в ЕРДР по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, что предусмотрено частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. По результатам экспертиз будет решен вопрос по поводу сообщения молодому человеку о подозрении.
Совершенное для молодого человека может обернуться лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, недавно между жителями села Гиржево, что в Одесской области, произошел спор из-за того, что коровы паслись на соседской территории. Злоумышленник был под хмельком и угрожал топором владельцу скота. Успокоить дебошира приехали полицейские, впрочем, он "подумал, что это коллекторы", и начал стрелять в авто правоохранителей.