Добавил "перчинки" к собственной свадьбе: в Одесской области мужчина устроил стрельбу

Жених может попасть в тюрьму на семь лет

Оператор пункта наблюдения "Безопасный город" сообщил в полицию, что в Белгород-Днестровском неизвестный стреляет в воздух из автомобиля. В действие была немедленно введена специальная полицейская операция "Перехват".

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Правоохранители разыскали правонарушителя в одном из местных заведений для отдыха. Как выяснилось, стрельба произошла во время празднования свадьбы.

"20-летний жених шесть раз выстрелил в воздух, высунув руку из люка автомобиля, которым управлял его друг. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет любителя "острых" ощущений

Следователи внесли сведения в ЕРДР по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, что предусмотрено частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. По результатам экспертиз будет решен вопрос по поводу сообщения молодому человеку о подозрении.

Совершенное для молодого человека может обернуться лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно между жителями села Гиржево, что в Одесской области, произошел спор из-за того, что коровы паслись на соседской территории. Злоумышленник был под хмельком и угрожал топором владельцу скота. Успокоить дебошира приехали полицейские, впрочем, он "подумал, что это коллекторы", и начал стрелять в авто правоохранителей.