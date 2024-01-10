Доля унікальної військової кафедри Одеського екологічного університету

Полковник Олег Грушевський. Фото: Новини.LIVE

В Одеському державному екологічному університеті розгорівся скандал щодо злиття з ОНУ ім. І. І. Мечникова. Наразі точаться дискусії, зокрема навколо військової кафедри ВНЗ, яку можуть реорганізувати лише з дозволу Міноборони.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів завідувач військової кафедри полковник Олег Грушевський.

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За його словами, у разі об'єднання двох ВНЗ доля військової кафедри залишається не визначеною. З одного боку вона знаходиться при навчальному закладі, а з іншого вона належить до Міністерства оборони. Наразі немає чіткого розуміння як діяти далі.

"Кафедра військового вишколу ОДЕкУ є єдиним підрозділом, який готує військових метеорологів для потреб Збройних сил України. Наші випускники розподіляються у різні підрозділи та допомагають армії", — сказав військовий.

Чим займаються військові метеорологи

Слід зазначити, що головним завданням військових метеорологів є найбільш повне і ефективне врахування погодних умов для виконання бойового завдання.

Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, в Одеському державному екологічному університеті відбулося засідання трудового колективу. Керівництво ВНЗ обговорило зі співробітниками питання можливого злиття з ОНУ ім. Мечникова.