Доля унікальної військової кафедри Одеського екологічного університету
В Одеському державному екологічному університеті розгорівся скандал щодо злиття з ОНУ ім. І. І. Мечникова. Наразі точаться дискусії, зокрема навколо військової кафедри ВНЗ, яку можуть реорганізувати лише з дозволу Міноборони.
Про це журналістам Новини.LIVE розповів завідувач військової кафедри полковник Олег Грушевський.
За його словами, у разі об'єднання двох ВНЗ доля військової кафедри залишається не визначеною. З одного боку вона знаходиться при навчальному закладі, а з іншого вона належить до Міністерства оборони. Наразі немає чіткого розуміння як діяти далі.
"Кафедра військового вишколу ОДЕкУ є єдиним підрозділом, який готує військових метеорологів для потреб Збройних сил України. Наші випускники розподіляються у різні підрозділи та допомагають армії", — сказав військовий.
Чим займаються військові метеорологи
Слід зазначити, що головним завданням військових метеорологів є найбільш повне і ефективне врахування погодних умов для виконання бойового завдання.
Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, в Одеському державному екологічному університеті відбулося засідання трудового колективу. Керівництво ВНЗ обговорило зі співробітниками питання можливого злиття з ОНУ ім. Мечникова.
Читайте Новини.LIVE!