Доля уникальной военной кафедры Одесского экологического университета

Полковник Олег Грушевский. Фото: Новини.LIVE

В Одесском государственном экологическом университете разгорелся скандал по слиянию с ОНУ им. И. И. Мечникова. Сейчас ведутся дискуссии, в частности, вокруг военной кафедры вуза, которую могут реорганизовать только с разрешения Минобороны.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заведующий военной кафедрой полковник Олег Грушевский.

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По его словам, в случае объединения двух вузов судьба военной кафедры остается не определенной. С одной стороны, она находится при учебном заведении, а с другой она принадлежит к Министерству обороны. Пока нет четкого понимания как действовать дальше.

"Кафедра военной подготовки ОДЭКУ является единственным подразделением, которое готовит военных метеорологов для нужд Вооруженных сил Украины. Наши выпускники распределяются в разные подразделения и помогают армии", — сказал военный.

Чем занимаются военные метеорологи

Следует отметить, что главной задачей военных метеорологов является наиболее полный и эффективный учет погодных условий для выполнения боевой задачи.

Напомним, сегодня, 10 января, в Одесском государственном экологическом университете прошло заседание трудового коллектива. Руководство вузов обсудило с сотрудниками вопрос возможного слияния с ОНУ им. Мечникова.