Колектив Одеського екологічного університету проти об'єднання з ОНУ ім. Мечникова

Засідання трудового колективу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 січня, в Одеському державному екологічному університеті відбулося засідання трудового колективу. Керівництво ВНЗ обговорило зі співробітниками питання можливого злиття з ОНУ ім. Мечникова.

Журналісти Новини.LIVE побували на засіданні та дізналися усі подробиці.

Читайте також:

За словами ректора університету Володимира Ковальчука, офіційного листа про злиття від МОН вони не отримували, а про все дізналися зі ЗМІ.

"Люди коли дізналися, захотіли провести збори. А я за них відповідаю, тому сьогодні вони відбулися", — сказав ректор університету.

Засідання трудового колективу. Фото: Новини.LIVE

Екологічний університет виступає за автономію

Окремо ректор наголосив, що перш за все, якщо буде злиття, співробітники наголошують на наданні автономії та збереженні унікальних факультетів.

"Ми за те, щоб зберегти цей корпус. Адже наш університет — єдиний у місті, який має компактне розташування у пішій доступності. Наші співробітники переймаються, щоб це не було на рівні рейдерського захоплення: коли все буде знесено, а на цьому місці буде знесено новий бізнес-центр", — сказав ректор.

Ректор ОДЕкУ Володмир Ковальчук. Фото: Новини.LIVE

Крім того, співробітники наголошують, що жодної реакції ні з боку обласного департаменту, ні від МОН немає жодної реакції.

"Вони чомусь бояться приїхати до нашого університету. Хоча кожен має право знати, яка на нього очікує доля. Тоді трудовий колектив прийме колективне рішення: або це дійсно потрібно, або це популізм, якого немає бути в демократичній країні", — сказав професор Сергій Степаненко.

Професор Сергій Степаненко. Фото: Новини.LIVE

У МОН наголошують, що злиття відбудеться через невелику кількість студентів в обох ВНЗ.

Знищення ВНЗ закінчиться трагедією

Екологи та метеорологи наголошують на тому, що ліквідація університету спричинить ліквідацію найбільшої метеорологічної станції на півдні України, яка займається вивченням Чорного та Азовського морів.

"Якщо міністерські чиновники ухвалять рішення про знищення нашого університету, то від цього виграють лише росіяни, у яких не залишиться конкурентів серед екологів на Чорному морі", — сказав метеоролог Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Віктор Седов.

Метеоролог Віктор Седов. Фото: Новини.LIVE

Додамо, співробітники університету написали звернення до МОН щодо перегляду рішення про злиття. Це допоможе підготувати якісний науковий ресурс для екологічної післявоєнної відбудови України.

Будівля університету. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що ОДЕкУ входить у ТОП-10 найкращих університетів одеського регіону. Тож рішення про злиття з іншим великим університетом досі не зрозуміле викладачам.

Нагадаємо, в Кабміні ухвалили рішення щодо об'єднання закладів вищої освіти. В Одесі об’єднали три заклади, а в Миколаєві утворять багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).