Коллектив Одесского экологического университета против объединения с ОНУ им. Мечникова

Заседание трудового коллектива. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 января, в Одесском государственном экологическом университете прошло заседание трудового коллектива. Руководство вузов обсудило с сотрудниками вопрос возможного слияния с ОНУ им. Мечникова.

Журналисты Новини.LIVE побывали на заседании и узнали подробности.

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По словам ректора университета Владимира Ковальчука, официальное письмо о слиянии от МОН они не получали, а все узнали из СМИ.

"Люди когда узнали, захотели провести собрание. А я за них отвечаю, поэтому сегодня оно состоялось", — сказал ректор университета.

Заседание трудового коллектива. Фото: Новини.LIVE

Экологический университет выступает за автономию

Отдельно ректор подчеркнул, что прежде всего, если будет слияние, сотрудники отмечают предоставление автономии и сохранение уникальных факультетов.

"Мы за то, чтобы сохранить этот корпус. Ведь наш университет — единственный в городе, который имеет компактное расположение в пешей доступности. Наши сотрудники переживают, чтобы это не было на уровне рейдерского захвата: когда все будет снесено, а на этом месте будет снесено новый бизнес-центр", — сказал ректор.

Ректор ОДЭкУ Володмир Ковальчук. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, сотрудники отмечают, что никакой реакции ни со стороны областного департамента, ни от МОН нет никакой реакции.

"Они почему-то боятся приехать в наш университет. Хотя каждый имеет право знать, какая его ждет судьба. Тогда трудовой коллектив примет коллективное решение: либо это действительно нужно, либо это популизм, которого нет быть в демократической стране", — сказал профессор Сергей Степаненко.

Профессор Сергей Степаненко. Фото: Новини.LIVE

В МОН подчеркивают, что слияние произойдет из-за небольшого количества студентов в обоих вузах.

Уничтожение вузов закончится трагедией

Экологи и метеорологи подчеркивают, что ликвидация университета приведет к ликвидации крупнейшей метеорологической станции на юге Украины, которая занимается изучением Черного и Азовского морей.

"Если министерские чиновники примут решение об уничтожении нашего университета, то от этого выиграют только россияне, у которых не останется конкурентов среди экологов на Черном море", — сказал метеоролог Гидрометцентра Черного и Азовского морей Виктор Седов.

Метеоролог Виктор Седов. Фото: Новини.LIVE

Сотрудники университета написали обращение в МОН о пересмотре решения о слиянии. Это поможет подготовить качественный научный ресурс для экологического послевоенного восстановления Украины.

Здание университета. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что ОГЭК входит в ТОП-10 лучших университетов одесского региона. Так что решение о слиянии с другим крупным университетом до сих пор не понятно преподавателям.

Напомним, в Кабмине приняли решение об объединении заведений высшего образования. В Одессе объединили три заведения, а в Николаеве будут созданы многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга (УКРоП).