Переправляв за гроші до Придністров'я — викрили прикордонника

Український кордон. Фото: newsmaker

В Одеській області прикордонник шукав охочих уникнути мобілізації та пропонував їм допомогти переправитися через кордон до невизнаного Придністров’я в обхід пунктів пропуску. Чоловіка викрили, йому тепер загрожує до 9 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

Підозрюваний обіцяв чоловікам за 7 тисяч доларів США особисто провести їх вночі до визначеного місця, звідки планував показати яким чином вони зможуть перетнути кордон. Службовець запевняв, що вже неодноразово надавав людям такі послуги. Але під час отримання першої частини хабаря його затримали правоохоронці.

Обшук у підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Прикордоннику повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). За це йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Нагадаю, нещодавно ми писали про юриста який вивозив чоловіків у Молдову. А також про те, хто з чоловіків може виїхати з України у 2025 році.