Переправлял за деньги в Приднестровье - разоблачили пограничника

Украинская граница. Фото: newsmaker

В Одесской области пограничник искал желающих избежать мобилизации и предлагал им помочь переправиться через границу в непризнанное Приднестровье в обход пунктов пропуска. Мужчину разоблачили, ему теперь грозит до 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Подозреваемый обещал мужчинам за 7 тысяч долларов США лично провести их ночью до определенного места, откуда планировал показать каким образом они смогут пересечь границу. Служащий уверял, что уже неоднократно оказывал людям такие услуги. Но во время получения первой части взятки его задержали правоохранители.

Обыск у подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Пограничнику сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). За это ему грозит до 9 лет заключения.

Напомню, недавно мы писали о юристе который вывозил мужчин в Молдову. А также о том, кто из мужчин может выехать из Украины в 2025 году.