Як отримати допомогу на дитину поодиноким мамам та татам Одещини через Дію

Батько дізнався, як отримати допомогу. Фото ілюстративне: Львівська пошта

Одинокі мами або тати Одещини можуть щомісяця отримувати грошову допомогу на дитину. Оформити її можна швидко та зручно онлайн через портал "Дія".

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Допомога на дитину

Розмір допомоги залежить від доходу родини. Вона становитиме різницю між 100% прожитковим мінімуму для дитини та сукупним заробітком сім'ї в розрахунку на одну особу за півріччя.

Максимальні виплати для різних вікових груп:

Діти до 6 років — 2563 грн.

Від 6 до 18 років — 3196 грн.

Від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) — 3028 грн.

Хто має право та як отримати

Отримати допомогу на дитину від держави мають право такі категорії громадян:

Одинокі мами та тата, які не перебувають у шлюбі.

Одинокі усиновлювачі.

Батьки, у яких помер один із подружжя, та які не вступили у новий шлюб та не отримують пенсію у разі втрати годувальника.

Для того, щоб подати заявку на допомогу через "Дію", необхідно:

Знайти послугу "Допомога на дитину одинокій матері або батьку".

Заповнити заяву, вказати дані про дитину, доходи та склад родини.

Додати скан-копії довідок (наприклад, про навчання)

Підписати заяву електронним підписом і надіслати її.

Статус розгляду можна перевіряти в особистому кабінеті на порталі "Дія". Крім того, окреме сповіщення про рішення має надійти на вашу електронну пошту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, хто може отримати 16 тисяч допомоги у травні. А також про 108 тисяч крон українцям від Чехії.