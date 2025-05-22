Жители Одессы и Балты торговали гранатами и попали к полицейским - какое наказание

Подозреваемый с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Жители Одессы и Балты торговали гранатами различной модификации. Однако много заработать на этом они не успели, поскольку правоохранители поймали их с поличным и привлекли к ответственности.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, дельцы в возрасте 43 и 36 лет из Одессы и Балты продали семь взрывных устройств различной модификации, среди которых ручные осколочные, противотанковая и дымовая гранаты. Каждый подозреваемый совершил по две сделки, за которые в целом они получили почти 33 тысячи гривен. Полицейские задержали фигурантов сразу после очередной реализации товара. Правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли деньги и все сбытые предметы, которые направили на экспертизу.

Изъятые гранаты, фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме более 240 тысяч гривен. Дельцам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчинах, которые торговали взрывчаткой и патронами. А также о военном, который приехал с фронта с гранатой.