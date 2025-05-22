Жителі Одеси і Балти торгували гранатами та потрапили до поліцейських - яке покарання

Підозрюваний з поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Мешканці Одеси та Балти торгували гранатами різної модифікації. Однак багато заробити на цьому вони не встигли, оскільки правоохоронці піймали їх на гарячому та притягнули до відповідальності.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, ділки віком 43 та 36 років з Одеси й Балти продали сім вибухових пристроїв різної модифікації, серед яких ручні осколкові, протитанкова та димова гранати. Кожен підозрюваний здійснив по дві оборудки, за які загалом вони отримали майже 33 тисячі гривень. Поліцейські затримали фігурантів одразу після здійснення чергової угоди. Правоохоронці в якості речових доказів вилучили гроші і всі збуті предмети, які скерували на експертизу.

Вилучені гранати. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. (незаконне придбання, зберігання, носіння та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі понад 240 тисяч гривень. Ділкам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіків, які торгували вибухівкою і патронами. А також про військового, який приїхав з фронту з гранатою.