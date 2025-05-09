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С гранатой с фронта домой — на Одесчине судили военного

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Дата публикации 9 мая 2025 21:51
Военный ВСУ привез в Одесскую область оружие - гранатометный снаряд и гранату - приговор суда
Военный в форме. Фото иллюстративное: vinbazar.com

Военный моряк из Одесской области привез с собой гранату и осколочный гранатометный выстрел. Однако незаконное оружие нашли сотрудники полиции и открыли уголовное производство.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Служащий ВМС ВСУ, уроженец Молдовы, проживающий в пгт Ширяево Одесской области, привез домой с фронта гранату и боеприпас для гранатомета ВОГ-25. Полицейские провели обыск в помещении матроса, в результате которого нашли и изъяли взрывоопасные предметы. На суде фигурант искренне раскаялся.

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Что решил суд

Военного признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение оружия). Однако суд освободил его от наказания в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 (один) год.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избил мужчину и украл его авто. А также о приговоре служащему, который ушел в СОЧ.

Одесса ВСУ граната Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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