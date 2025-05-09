Військовий ЗСУ привіз на Одещину зброю - гранатометний снаряд та гранату - вирок суду

Військовий у формі. Фото ілюстративне: vinbazar.com

Військовий моряк з Одещини привіз із собою гранату та осколковий гранатометний постріл. Однак незаконну зброю знайшли співробітники поліції та відкрили кримінальне провадження.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Службовець ВМС ЗСУ, уродженець Молдови, що проживає в смт Ширяєве на Одещині, привіз додому з фронту гранату та боєприпас для гранатомета ВОГ-25. Поліцейські провели обшук в приміщенні матроса, внаслідок якого знайшли та вилучили вибухонебезпечні предмети. На суді фігурант щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Військового визнали винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання зброї). Однак суд звільнив його від покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив чоловіка та вкрав його авто. А також про вирок службовцю, який пішов у СЗЧ.