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Головна Одеса З гранатою з фронту додому — на Одещині судили військового

З гранатою з фронту додому — на Одещині судили військового

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Дата публікації: 9 травня 2025 21:51
Військовий ЗСУ привіз на Одещину зброю - гранатометний снаряд та гранату - вирок суду
Військовий у формі. Фото ілюстративне: vinbazar.com

Військовий моряк з Одещини привіз із собою гранату та осколковий гранатометний постріл. Однак незаконну зброю знайшли співробітники поліції та відкрили кримінальне провадження.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Службовець ВМС ЗСУ, уродженець Молдови, що проживає  в смт Ширяєве на Одещині, привіз додому з фронту гранату та боєприпас для гранатомета ВОГ-25. Поліцейські провели обшук в приміщенні матроса, внаслідок якого знайшли та вилучили вибухонебезпечні предмети. На суді фігурант щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Військового визнали винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання зброї). Однак суд звільнив його від покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який побив чоловіка та вкрав його авто. А також про вирок службовцю, який пішов у СЗЧ.

Одеса ЗСУ граната Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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