В Одеській області вперше офіційно задокументовано 6 інцидентів сексуального насильства, пов’язаного з воєнними діями.

Насильство над жінкою. Фото ілюстративне: liceum.umsf

На Одещині офіційно задокументовано шість інцидентів сексуального насильства, пов’язаного з воєнними діями. Однак фахівці наголошують, що незафіксованих випадків може бути набагато більше.

Про це повідомила національна тренерка з питань сексуального насильства, голова ГО "Культура Демократії" Олена Ротарі, посилаючись на дані Офісу Генпрокурора.

Реклама

Читайте також:

Сексуальне насильство

Загалом в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії прокурори зафіксували 359 випадків сексуального насильства, у 19 з них потерпілими були неповнолітні. Серед постраждалих 226 жінок і 133 чоловіки. Найбільше злочинів задокументовано в Херсонській області — 111. Фахівці кажуть: насправді таких інцидентів було значно більше, однак не всі жертви звертаються по допомогу.

"Офіційна статистика — це лише верхівка айсберга. Багато історій залишаються невідомими. Це тема, про яку дуже важко говорити. Постраждалі часто живуть із цим мовчки — через сором, страх чи небажання, щоб про це дізналися рідні. Деякі постраждалі в Одесі вперше заговорили про пережите лише через півтора року", — каже голова ГО "Культура Демократії" Олена Ротарі,

Олена Ротарі додає, що сексуальне насильство під час війни — це не лише зґвалтування. Часто йдеться і про супровідні форми тиску. Примусове оголення, погрози, знущання над тілом, приниження. Все це залишає глибокі психологічні рани.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який знущався зі своєї падчерки. А також про жінку, яка утискала співмешканця.