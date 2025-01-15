В Одессе женщину будут судить за домашнее насилие над сожителем

Полиция задержала домашнюю тиранку. Фото: полиция Одесской области

В Николаевской громаде Березовского района во второй раз будут судить 40-летнюю местную жительницу. Несмотря на запрет, она продолжала издеваться над своим бывшим гражданским мужем.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 15 января.

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Домашняя тиранка

По данным следствия, женщина регулярно употребляла алкоголь, устраивала бытовые скандалы и оскорбляла мужа. Тот неоднократно обращался в полицию. Обидчицу поставили на учет, выписывали ей срочные запрещающие предписания, проводили профилактические беседы. В конце концов, потерпевший разорвал с ней отношения, а суд запретил ей приближаться к нему и контактировать в течение трех месяцев.

Это не остановило женщину. Она снова пришла домой к бывшему пьяная, устроила ссору и не захотела уходить.

Что грозит женщине

Мужчина вызвал полицию. Обвинительный акт в отношении женщины направили в суд. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее суд в Одесской области вынес приговор военному, который издевался над женой. Другой житель региона регулярно избивал родного отца, а затем пытался оформить отсрочку от призыва из-за ухода за ним.