В Одессе женщину будут судить за домашнее насилие над сожителем

Суд не помог — на Одесчине женщина издевалась над сожителем
В Николаевской громаде Березовского района во второй раз будут судить 40-летнюю местную жительницу. Несмотря на запрет, она продолжала издеваться над своим бывшим гражданским мужем.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 15 января.
Домашняя тиранка
По данным следствия, женщина регулярно употребляла алкоголь, устраивала бытовые скандалы и оскорбляла мужа. Тот неоднократно обращался в полицию. Обидчицу поставили на учет, выписывали ей срочные запрещающие предписания, проводили профилактические беседы. В конце концов, потерпевший разорвал с ней отношения, а суд запретил ей приближаться к нему и контактировать в течение трех месяцев.
Это не остановило женщину. Она снова пришла домой к бывшему пьяная, устроила ссору и не захотела уходить.
Что грозит женщине
Мужчина вызвал полицию. Обвинительный акт в отношении женщины направили в суд. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее суд в Одесской области вынес приговор военному, который издевался над женой. Другой житель региона регулярно избивал родного отца, а затем пытался оформить отсрочку от призыва из-за ухода за ним.
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